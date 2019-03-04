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Губернатор Мурманской области Ковтун подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочной отставке.

«Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Излишне говорить, что решение было осознанным и трудным», - заявила М.Ковтун на брифинге в четверг, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, президент еще не подписал ее заявление об отставке. «Я думаю, это произойдет скоро», - сказала М.Ковтун, отвечая на вопрос журналистов.

Она отметила, что также приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре текущего года.

М.Ковтун выразила благодарность «землякам за поддержку».

Она отказалась отвечать на вопрос о врио губернатора Мурманской области. «Я не комментирую эту информацию», - сказала М.Ковтун.

Она сообщила, что намерена покинуть регион. «Уезжаю в Москву, у меня там дети», - сказала М.Ковтун.

Она отметила, что у нее осталось около 150 дней отпуска, и поэтому после отставки намерена сначала отдохнуть, и уже потом думать о дальнейшей карьере.

«Есть серьезные предложения, я их рассматриваю», - сказала М.Ковтун, заявив, что имеет богатый опыт.

На вопрос журналистов, перейдет ли М.Ковтун в Совет Федерации, она сообщила, что «вы же меня знаете, я не комментирую слухи».