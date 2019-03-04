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Минздрав: В России значительно снизилась смертность от туберкулеза

На пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева отметила, что в России значительно снизилась смертность от туберкулеза. Об этом пишет ТАСС. По данным презентации первого замминистра, за последние 10 лет, с 2008 года, в стране показатель смертности от туберкулеза снизился почти на 70%.

«67,6 % составило снижение смертности от туберкулеза с 2008-2018 годы», - отметила Татьяна Яковлева. Смертность снизилась с 17,9 случая на 100 тысяч населения в 2008 году до 5,8 на 100 тысяч населения в 2018 году, уточняется в презентации. Средний годовой темп снижения составил 15 %.

При этом отмечается, что заболеваемость и смертность в Европе и США ниже, чем в России. «Нам есть над чем работать», - добавила Яковлева.