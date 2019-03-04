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Росреестр озвучил кадастровую стоимость всей учтенной в России недвижимости

На итоговом заседании коллегии ведомства, 21 марта, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко сообщила кадастровую стоимость всей учтенной в России недвижимости. Об том пишет ТАСС. Так, по итогам за 2018 года, общая кадастровая стоимость учтенного в России недвижимого имущества превысила 672 триллионов рублей.

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«По состоянию на 1 января 2019 года в ЕГРН учтено 162,5 миллиона объектов недвижимости, а суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимости превысила 672 триллионов рублей», - сказала Виктория Абрамченко.

Она отметила, что общая кадастровая стоимость земельных участков превысила 124 триллионов рублей. Оставшиеся 548 триллионов рублей приходятся на иные объекты недвижимости.

Руководитель ведомства также добавила, что в 2018 году Росреестр обеспечил поступления в бюджеты всех уровней в размере 38,6 миллиарда рублей.