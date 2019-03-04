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Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, продавец, если он сомневается в возрасте покупателя, имеет право потребовать документ, позволяющий установить дату рождения клиента. О начале разработки проекта в ведомстве сообщили в декабре прошлого года. Министерство предлагает запретить продажу алкоголя крепостью более 16,5% лицам, не достигшим 21 года. Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года. Сейчас запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

Эту инициативу одобрили в Общественной палате. Как отмечал член ОП, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, предлагаемая Минздравом мера — шаг в правильном и нужном направлении.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в ноябре прошлого года, идею об увеличении возраста продажи алкоголя поддерживают 78% россиян.