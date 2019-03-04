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Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Отмечается, что речь идет о возмещении ущерба после ДТП со смертельным исходом. Сейчас компенсация в два миллиона рублей устанавливается только в том случае, если пассажир погиб в общественном транспорте, и не распространяется на обычные автомобили, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, водителям могут разрешить устанавливать в машине телематические устройства, которые позволят страховым компаниям фиксировать манеру езды и затем привязывать ее к стоимости полиса.

Соответствующие поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности» в четверг рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства .

В случае принятия поправок изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.