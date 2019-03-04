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В Москве построят офис РЖД за 72 миллиарда рублей

Компания «Российские железные дороги» планирует построить офисное здание в Москве за 72 миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Проект получил название «РЖД-сити». Новое здание хотят построить на грузовом дворе Рижского вокзала. Его площадь составит 450 тысяч квадратных метров. Это больше двух башен «Федерация» и «Москва-сити». Строительство займет не менее пяти лет. Компания потратит на него не менее 10 процентов собственных средств, остальное вложат девелоперы и банки, уточнил источник.

На проект потратят больше, чем на штаб квартиру Роскосмоса в виде ракеты. Ранее сообщалось, что эта стройка обойдется в 25 миллиардов рублей.

В 2018 году чистая прибыль РЖД составила 32 миллиардов рублей. К 2025 году компания планирует увеличить прибыль более чем в пять раз. 20 марта премьер Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.