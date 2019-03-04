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Сбербанк с июля позволит снимать наличные с карты на кассах магазинов

Сбербанк объявил о запуске проекта по снятию наличных с банковской карты на кассах магазинов. С июля такую услугу станут предоставлять магазины малого и среднего бизнеса, с сентября — крупные торговые сети, сообщает «Медуза».

Снять деньги на кассе можно будет в магазинах, где стоят платежные терминалы Сбербанка. Услугой смогут воспользоваться клиенты Сбербанка с картами Mastercard и Visa, а также держатели карт других банков. В компании отметили, что это касается банков, «поддерживающих сервис». Их названия не уточняются.

За один раз можно будет снять до пяти тысяч рублей. При оплате покупки кассир должен будет ввести общую сумму с учетом снятия наличных, а клиент подтвердить операцию с помощью пин-кода.

Технологию снятия наличных на кассах магазинов ранее тестировала платежная система Mastercard, сообщали в феврале 2018 года «Ведомости» со ссылкой на источники. В тестах компании участвовали несколько банков.

По состоянию на 1 января 2019 года, по данным ЦБ РФ, в российских организациях торговли и услуг установлено более 2,58 миллиона платежных терминалов. Больше половины из них принадлежит Сбербанку — по состоянию на 1 октября 2018 года, банк владел 1,7 миллиона терминалов.

Сбербанк, по данным на 1 ноября 2018 года, обслуживал около 46% всех банковских карт, выпущенных в России, — порядка 123 миллионов карт.