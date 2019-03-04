В России и мире

Евросоюз дал Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая - при одном условии

Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.

Как сообщает «Интерфакс», если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля. Что произойдет тогда - не понятно.

В любом случае, лидеры стран ЕС и премьер Великобритании Тереза Мэй в один голос заявили, что не хотят так называемого «жесткого» Brexit - выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

Перед саммитом Т.Мэй попросила Брюссель перенести Brexit с 29 марта на 30 июня. Брюссель посовещался и согласился, но с условием.

«Если соглашение о выходе не будет одобрено палатой общин на следующей неделе, то Европейский совет согласен на продление до 12 апреля 2019 года», - говорится в постановлении саммита.

Соглашение о «разводе» с Евросоюзом палата общин отвергла уже дважды. Вместо этого члены нижней палаты парламента проголосовали за то, чтобы просить о переносе срока Brexit. Т.Мэй по итогам саммита заявила, что планирует предотвратить так называемый «жесткий» Brexit и провести проект соглашения с ЕС через парламент. Как именно она собирается это сделать, политик не уточнила.

«Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли выйти из ЕС, имея на руках согласованную сделку (об условиях Brexit - ИФ)»,- сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита.

Британский премьер не считает, что процесс выхода Великобритании из ЕС нужно поворачивать вспять и пытаться отменить статью 50 Лиссабонского договора, основополагающего документа Евросоюза.

«Я не считаю, что мы должны отменять статью 50, это не то, что мы должны делать», - сказала она. По ее словам, в 2016 году британцам был предоставлен выбор, и они проголосовали за выход из ЕС, поэтому это решение нужно уважать.

«Время работать на благо британцев, время принять решение», - сказала она.

Т.Мэй отметила, что будет добиваться поддержки для сделки.

«Завтра утром я вернусь в Великобританию и буду трудиться над тем, чтобы добиться поддержки для сделки. Я знаю, что члены парламента со всех сторон в дебатах имеют пассионарные взгляды, и я уважаю эти разные точки зрения. Прошлой ночью я сказала о своих тревогах. Я знаю, что члены парламента тоже встревожены. Им предстоит сложная работа. Я надеюсь, что мы сможем договориться. Сейчас мы находимся на этапе решения», - сказала Т.Мэй.

Еще одна важная проблема, которая может помешать более длительной отсрочке Brexit, это предстоящие выборы в Европарламент, они пройдут 23 мая. В случае, если Brexit не удастся провести до этого срока, то возникает вопрос, что делать британцам, участвовать ли в выборах? Теоретически им придется принимать участие в выборах, что было бы странно, потому что лидеры Великобритании настаивают на выходе страны из Евросоюза и исполнении воли народа страны.

«Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС», - сказала Т.Мэй.

Об этой сложности упомянула и канцлер Германии Ангела Меркель, но делать предположения на этот счет она отказалась.

Несмотря на уверения Т.Мэй в том, что она будет пытаться провести соглашение о выходе из Евросоюза через палату общин, лидеры ЕС не скрывают, что готовы к любым вариантам развития событий.

«Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения - ИФ)», - сказал на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.

С ним согласна и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы готовы ко всем сценариям», - сказала А.Меркель. Страны ЕС хотят поддержать премьера Великобритании, сказала она.

«Хотим упорядоченного Brexit, но должны быть готовы к разным вариантам», - уточнила А.Меркель.

Ж-К.Юнкер говорит, что лидеры ЕС не теряют надежды.

«Мы надеемся, что соглашение будет принято палатой общин», - сказал он.