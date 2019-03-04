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Шнуров потребовал разогнать Минкульт

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пришел в Госдуму на слушания законопроекта «О культуре» и призвал распустить министерство культуры России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Музыкант заявил, что ни в одном нормальном государстве нет такого ведомства, поэтому необходимо «всеx разогнать, как матрос Железняк». «Избранники далеки от народа, а я - нет», - высказался артист.

Он назвал слушания шоу и пообещал посмотреть, насколько оно будет качественным. По словам певца, если собрание будет скучным, он на него больше не придет.