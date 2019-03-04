В России и мире

Минстрой создаст программу модернизации ветхих коммунальных сетей в России

Министерство строительства и ЖКХ РФ разработает программу модернизации и обновления коммунальных сетей в регионах, где износ превышает 60 %. Об этом со ссылкой на министра Владимира Якушева пишет ТАСС.

«Есть ряд вопросов, связанных с состоянием сетей. Есть отдельное поручение председателя правительства, мы должны подготовить, имеется в виду министерство строительства и ЖКХ, отдельную программу по жилищно-коммунальному хозяйству в тех субъектах, где износ [коммунальных сетей] составляет более 60 %», - сказал он.

Поручение о возможности финансирования модернизации изношенных сетей в регионах председатель правительства Дмитрий Медведев дал по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи в 2019 году.