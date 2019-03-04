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Плановые показатели смертности мужчин в России через пять лет все равно будут хуже сегодняшних европейских - Минздрав

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, но это по-прежнему будет вдвое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», пишет РИА Новости.

По ее словам, базовый показатель смертности мужчин 2017 года в России - 735,7 человека на 100 тысяч населения. Министр отметила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.

«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», - заявила Вероника Скворцова.

Она обратила внимание, что наиболее уязвимой возрастной категорией населения в РФ оказались люди в возрасте 50-60 лет.

«Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие - от 50 до 60 - огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», - рассказала глава Минздрава.

Ранее Вероника Скворцова заявила, что свыше 40% случаев смерти россиян можно предотвратить за счет формирования здорового образа жизни и эффективного лечения. Министр уточнила, что в прошлом году врачи спасли на 6,6 тысячи жизней больше уровня 2017 года, но к 2024 году этот показатель должен вырасти до 230 тысяч жизней.