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Режиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию из-за невозможности снимать кино

Автор фильмов «Окно в Париж», «Праздник Нептуна», «Фонтан» Юрий Мамин заявил о вынужденной эмиграции в США, сообщает «Эхо Москвы». Причиной отъезда он назвал невозможность снимать кино в России и «фактический запрет на профессию».

В интервью изданию «Росбалт» режиссер рассказал, что в США он намерен начать со съемок музыкальных клипов на песни своей дочери. В России же, по его словам, его имя внесено в неофициальный список «пятой колонны». О нем запрещено писать журналистам и его не рекомендовано приглашать на какие-либо мероприятия.

Юрий Мамин подчеркнул, что за последние годы были закрыты все его программы и кинематографические проекты. Кроме того, его проекты не получают поддержки в Минкульте - по мнению постановщика, дело в личном отношении к нему министра Владимира Мединского.

Отметим, что 72-летний Юрий Мамин неоднократно становился лауреатом престижных кинопремий, в том числе международных. Последний полнометражный фильм режиссера - «Не думай про белых обезьян» - вышел в 2008 году.