В России и мире

В России перестали производить жизненно необходимое лекарство для кардиологических пациентов

В соцсетях пациенты и врачи бьют тревогу. В России в аптеках нельзя купить таблетки амиодарон в дозировке 200 мг. Можно найти только раствор для внутривенного введения. Если посмотреть сайт госзакупок, то аукционы отменяются из-за того, что не подается ни одной заявки.

Как сообщает «Фармацевтический вестник», в России антиаритмический препарат с МНН амиодарон в настоящий момент не производится. Отечественные производители отказались от выпуска препарата после роста цен на фармацевтическую субстанцию из-за девальвации рубля,

«Для многих пациентов критично исчезновение из продажи именно таблетированной формы, - пояснил «ФВ» врач-кардиолог, заведующий отделением кардиореанимации ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана Алексей Эрлих. - Помимо того, что лекарство входит в перечень ЖНВЛП, а значит должно быть доступно, препарат входит в клинические рекомендации и назначается пациентам после перенесенного инфаркта, для предотвращения внезапной смертности. Пропуск приема амиодарона более чем на месяц - это большой риск для пациентов, но иногда даже небольшой пропуск может быть опасен».

По словам доктора, заменить таблетированную форму раствором для инъекций нельзя, так же трудно или почти невозможно подобрать другое лекарство.

Алексей Эрлих сделал запрос в Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы (ЦЛО ДЗМ), который ответил, что лекарства нет в аптечных подразделениях из-за его отсутствия у производителей. При этом амиодарон также в настоящее время не импортируется.

Производитель оригинального препарата Sanofi в феврале 2019 года сообщил, что сейчас лекарства в таблетках на складе нет, поставки начнутся не раньше апреля. Другой импортер - хорватская компания Belupo - также не привозит лекарство в Россию и сейчас планирует аннулировать регистрационное удостоверение.

Регдосье на амиодарон есть у ООО «АВВА РУС», АО «Акрихин», ЗАО «Биоком», ООО «Озон», ЗАО «Алтайвитамины», АО «Валента Фарм», но ни одна из компаний сейчас лекарство не выпускает.

В АО «Органика» пояснили, что выпускают таблетки, однако не могут покрыть потребности России полностью. В то же время в письме ЦЛО ДЗМ говорится, что «по устной информации, препарат временно не производится в связи с проблемами с субстанцией».

Причина прекращения выпуска амиодарона одна - низкая предельная отпускная цена, которая ниже себестоимости его производства.