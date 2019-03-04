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Российский пенсионер перед смертью завещал миллион рублей детдому

Житель села Айкино Республики Коми 86-летний Евгений Попов отдал детскому дому все свои сбережения в 1 млн рублей. Менее чем через год он умер.

Как сообщает ТАСС, Евгений Попов всю жизнь откладывал деньги на новый дом. Но однажды понял, что дом ему совсем не нужен, и в прошлом году отдал накопленный миллион рублей местному реабилитационному центру для социальных сирот «Гаврош». Одинокий пенсионер хотел пожертвовать деньги, не афишируя, но тайны не получилось. Руководство центра и воспитанники решили отблагодарить деда и взяли над ним шефство. По информации местных СМИ, Евгений Попов скончался в реанимации после продолжительной болезни. Похоронен 20 марта на местном кладбище.

«Мне очень жаль, что мы так мало были знакомы с Евгением Васильевичем, он ведь очень подружился и с нами, и с детьми. Мы договорились, чтобы он сам нам звонил, когда ему удобно, и он действительно звонил, мы подолгу разговаривали, его интересовало все - что дети изучают, чем занимаются в свободное время, чем интересуются. Это неожиданная смерть, планов у Евгения Васильевича было еще на десять лет вперед», - рассказала ТАСС директор центра «Гаврош» Надежда Асташкова.

По ее словам, после весенней распутицы педагоги вместе с воспитанниками «Гавроша» поедут на кладбище и будут ухаживать за могилой по мере возможностей. «Наверняка будет обсуждаться на уровне района, как увековечить память Евгения Попова, потому что он очень многое сделал для района. А своим поступком в прошлом году он прославил наш район на всю страну. Бесконечно добрый, светлый человек. Очень жаль, что он ушел», - сказала руководитель центра.