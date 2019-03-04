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Астану официально переименовали в Нур-Султан

Столица Казахстана Астана официально переименована в Нур-Султан - в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку 19 марта после почти 30 лет правления. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев, сообщают СМИ.

Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Накануне несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

Астана получила свое название в 1998 году, когда стала столицей республики. До 1961 года город назывался Акмолинск, в 1961-1992 годах - Целиноград, а затем Акмола.

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Напомним, с предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в конституцию страны в тот же день.

Идея не нова. Переименовать столицу в честь Назарбаева политики и общественники предлагали неоднократно. В последний раз, в ноябре 2016 года, казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев, однако сам глава государства выступил против этого.