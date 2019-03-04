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В российском городе ребенка не смогли достать из уличной грязи без помощи МЧС

В Выборге гулявший во дворе ребенок застрял в грязи. Как сообщает «Фонтанка», для того чтобы его вытащить, понадобилась помочь сотрудников МЧС.



Фото: Галина Козлова, группа «Интересный Выборг», ВКонтакте

Издание сообщает, что во дворе дома на улице Приморской образовалась топь из воды и глины, в которое и провалился 8-летний мальчик. Без помощи спасателей он выбраться не смог.

Очевидцы проложили к пленнику тропинку из доски и двери. Двое мужчин пытались освободить мальчика, но ему было больно, поскольку сапоги заполнило жижей. Удалось вытащить только одну ногу. Окончательно вызволить школьника смогли только сотрудники МЧС.