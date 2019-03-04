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Валентина Матвиенко рассказала, как можно ругать власть

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Интерфаксу» рассказала о своем отношении к изменениям Конституции и критике власти.

«Интернет нуждается в регулировании, так как сегодня он уже играет очень важную роль в жизни общества. Законопослушным гражданам нечего бояться. Они как жили, так и будут жить своей спокойной жизнью. А те, кто умышленно нарушает законодательство, создавая напряжение в обществе, предупреждены этим законом, что можно делать, а что нельзя. Я не могу назвать положения этого закона закручиванием гаек. Не могу согласиться с этим. Наверное, мы мало разъясняем. Наверное, мы мало оппонируем тем, кто так считает. Наверное, надо больше общественных дискуссий, обсуждений», - отметила она.

Валентина Матвиенко заявила, что Совфед очень тесно работает с Советом по правам человека. «Да, может быть, не всегда, не во всем мы соглашаемся, но такой диалог для нас очень полезен, и мы впредь его будем вести», - добавила она.

«Давайте возьмем такой пример из жизни. Вот начало бурно развиваться автомобильное движение в стране. Потребовались правила дорожного движения, потому что надо обеспечивать безопасность людей и движения. От того, что появились сначала регулировщики, потом светофоры, движение же не остановилось? Рост автомобилей на улицах не уменьшился? А это тоже вопросы регулирования.

Мы можем представить себе жизнь без интернета? Конечно же, уже не можем. Он развивается бурно, стремительно. Но пускать эту сферу в свободное плавание – это неправильно. Потому что право на свободу слова – это не право распространять ложную информацию, которая может иметь колоссальные негативные последствия как для конкретного человека, так и для общества в целом», - поделилась Валентина Матвиенко.

При этом она согласилась, что критерии и формулировки инициативы Клишаса необходимо уточнить, чтобы они не казались расплывчатыми. «Но у нас должна повышаться политическая культура в стране. Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство», - заключила чпикер Совета Федерации.