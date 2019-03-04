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Российские ученые нашли вещество для лечения болезни Паркинсона

Ученые Новосибирского института органической химии имени Ворожцова (НИОХ) подобрали вещество, восстанавливающее нейроны, поврежденные болезнью Паркинсона. «Нами обнаружен новый класс веществ, которые не только устраняют симптомы болезни Паркинсона, но и способствуют регенерации нейронов»,— приводит «Интерфакс» слова главного научного сотрудника НИОХ Константин Волчо. Ранее в НИОХ было синтезировано вещество, восстанавливающее двигательную активность у животных, у которых была искусственно вызвана болезнь Паркинсона особым нейротоксином.

«По сути, мы нашли целый класс антипаркинсонических агентов»,— сказал он. Одно из производных, как установлено в ходе экспериментов, поддерживало выживаемость нейронов, не влияя при этом на рост других тканей, что снимает проблему онкологии.

Как сообщает «Коммерсант», пока что результат подтвержден на клетках и на мышах. По словам господина Волчо, продолжение экспериментов на обезьянах сталкивается с финансовыми и этическими ограничениями. При этом не факт, что соединение, эффективное для мышей, подействует на приматов, сообщил специалист.

Предотвратить развитие болезни Паркинсона может удаление аппендикса, считают ученые из Института ван Анделя (США). Известно, что болезнь Паркинсона, как и многие нейродегенеративные заболевания, развивается вследствие накопления токсичных белков — альфа-синуклеинов. Постепенно человек теряет контроль над движениями, ухудшаются когнитивные функции.

Одним из ранних симптомов является нарушение работы кишечника, откуда токсичные белки поднимаются по блуждающему нерву вверх, прямо в мозг. Проанализировав данные почти 2 млн пациентов, ученые обнаружили, что у людей, перенесших аппендицит, вероятность болезни Паркинсона была в 5 раз ниже.