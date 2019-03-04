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Британские министры потребуют отставки Терезы Мэй

Не менее 11 министров британского правительства намерены обратиться к главе кабинета Терезе Мэй с требованием уйти с поста, сообщает британское издание The Sunday Times. По его данным, они планируют озвучить это требование на встрече министров в понедельник, 25 марта.

«Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером», - сообщил изданию один собеседник.

По словам другого, «доверие к ней начало падать, нельзя быть членом кабинета, который прячет голову в песок».

The Sunday Times отмечает, что как минимум шесть министров из числа противников Мэй, выступают за то, чтобы пост главы правительства занял де-факто вице-премьер Дэвид Лидингтон.

Источник издания в кабинете министров сообщил: «Работа Дэвида (Лидингтона) будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление (переговоров) с ЕС, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit».

Среди других возможных претендентов на премьерский пост The Sunday Times называет нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Как отмечает «Интерфакс», кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести эту дату на 30 июня.