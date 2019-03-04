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Школьница убила своего рожденного в туалете ребенка

В Волгодонске 16-летняя школьница родила ребенка в туалете, а потом завернула его в пакет и оставила рядом с мусоркой, передает сайт om1.ru.

Отмечается, что девочка весила больше 100 кг, всегда носила свободные вещи и уверяла врачей, что она девственница. Однако вечером того же дня у школьницы началось кровотечение, а утром врачи заметили, что у нее подозрительно «мягкий живот». Позже уборщица нашла в туалете пакет с новорожденным.

Школьница призналась сотрудникам полиции, что она родила в туалете. По ее словам, младенец упал в унитаз и не подавал признаков жизни, поэтому она его спрятала в пакет.

Выяснилось, что отцом ребенка стал 17-летний друг школьницы. Также медики отметили, что ребенок родился живым и здоровым.

Как передает Газета.Ру, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.