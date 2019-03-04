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В НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии в 1999 году

Операция НАТО «Союзная сила», в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была начата с целью остановить боевые действия в Косове. Об этом заявили в пресс-службе альянса, передает в воскресенье, 24 марта, ТАСС.

Как подчеркнули в организации, решение было принято после неудавшихся попыток ООН и международной контактной группы найти мирное решение кризиса. «Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, проведенная операция «добилась того, чего стремилась достичь». «Эта кампания продемонстрировала способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса. По сей день единство остается нашей наибольшей силой», — заявили в пресс-службе.

При этом в российской миссии при альянсе заметили, что конфликтный потенциал в регионе сохраняется до сих пор, как и вопрос с международным признанием Косова.

Как отмечает «Лента.Ру», ранее МИД России заявил, что в ходе бомбардировок Югославии НАТО грубо нарушила основополагающие принципы международного права и противоречила обязательствам государств-членов блока. «Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославии (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.