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В России и мире

Названа стоимость создания и пуска сверхтяжелой ракеты России

25.03.2019 09:28|ПсковКомментариев: 0

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, сколько будет стоить строительство и первый запуск новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, Россия за ракету отдаст не менее 740 млрд рублей.

«Но это сумма как бы первого пуска. То есть стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, подготовку к пуску и сам пуск. С болванкой, даже не с кораблем», - пояснил Рогозин.

Ранее сообщалось, что выбран окончательный облик сверхтяжелой ракеты «Енисей». Ракету планируют построить к 2028 году. Ее первый полет состоится через девять лет.

Теги: #роскосмос
Источник: Псковская Лента Новостей
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