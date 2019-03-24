В России и мире

Шнуров заявил о планах заниматься живописью: Помалюю что-нибудь

Фото: Сергей Коньков

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует продолжить заниматься живописью в рамках собственной концепции «брендреализма». Об этом он заявил в интервью РБК. На прошлой неделе лидер «Ленинграда» в стихах рассказал о «прощальном туре» группы по России.

«Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь», - заявил Шнуров в интервью агентству. Он отметил, что его картины «продаются нормально». Самую дорогую свою картину Шнуров, по его словам, продал «тысяч за 30 евро, наверное».

Шнуров создает картины в стиле брендреализм. Музыкант придумывает картины и инсталяционные объекты, а воплощением их занимается команда художников.

Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами. Живописные полотна и инсталляции выставляли в московском ММОМА и петербургском музее «Эрарта». Первая выставка в этом стиле прошла в 2006 году, через 11 лет, в 2017 году Шнуров показал свои работы на выставке «Ретроспектива брендреализма».