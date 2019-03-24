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На выборах мэра в Иркутской области победила 28-летняя домохозяйка из ЛДПР

На выборах мэра города Усть-Илимска в Иркутской области победила кандидат от ЛДПР, 28-летняя домохозяйка Анна Щекина, следует из материалов Центризбиркома. По последним данным, она набрала 44% голосов избирателей, сообщает «Медуза».

Кандидат «Единой России», спикер местной думы 48-летний Сергей Зацепин получил 37,3% голосов. Также в выборах участвовали представитель «Справедливой России» Ирина Кондратьева (6,2%) и кандидат от партии «Города России» Екатерина Сазонова (2%).

Как пишет Esquire, В партии ЛДПР считают, что причиной победы Щекиной стали протестные настроения избирателей: «В интересах кандидата "Единой России" были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать "как нужно". Конечно, смотрели и на партийность тех, кто остался, и предпочли ЛДПР, тем более что кандидата от КПРФ на этих выборах не было. В последнюю неделю перед выборами мы стали понимать, что идем на победу», — заявил местному изданию «Альтаир» координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников.

Пост мэра Усть-Илимска ранее занимал представитель «Единой России» Вакиль Тулубаев, который подал в отставку 16 января по собственному желанию. Его работой были недовольны депутаты местной городской думы, а в декабре 2018 года фракция «Единой России» выступила с инициативой отправить Тулубаева в отставку.