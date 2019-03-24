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Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам,сообщает РИА Новости со ссылкой на Milliyet.

Как уточнил Чавушоглу, 28 марта Лавров приедет в Анталью для переговоров, а 8 апреля обсуждение продолжится в Москве.

По словам турецкого министра, нововведения помогут увеличить турпоток в Турцию. Так, после отмены виз с Украиной число туристов из этой страны выросло в два раза — с 700 тысяч до 1,4 миллиона человек.

Весной 2017 года Чавушоглу заявлял, что страна готова принимать россиян по общегражданским паспортам. Тогда сообщалось, что в турецких аэропортах уже устанавливают специальное оборудование для идентификации граждан. Кроме того, как подчеркивал глава МИД Турции, переговоры по этому вопросу Анкара и Москва вели и в 2015 году: речь шла о взаимном переходе на режим въезда по внутренним удостоверениям личности. Однако после инцидента со сбитым российским самолетом осенью 2015-го отношения сторон резко испортились.