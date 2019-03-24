В России и мире

Росмолодежи предоставили право блокировать сайты

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия». Соответствующее постановление Правительства РФ от 21 марта опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

«Федеральное агентство по делам молодежи принимает решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен в единый реестр в отношении информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц», - говорится в поправках, касающихся правил ведения единого реестра запрещенных сайтов.

Напомним, полномочиями принятия решений о блокировке сайтов в настоящее время наделены такие ведомства, как МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор (РКН).

Закон о незамедлительной блокировке сайтов, на которых содержится побуждающая детей к опасным действиям информация, был внесен в Госдуму в мае 2018 года и направлен в том числе на борьбу с колумбайн-сообществами в сети.

Глава Российского государства Владимир Путин подписал законопроект 18 декабря 2018 года. Поправки были внесены в два федеральных закона - «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».