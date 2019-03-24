В России и мире

В России вырос уровень официальной безработицы

В России вырос уровень официальной безработицы. Как передает «ТАСС», количество официально зарегистрированных безработных граждан РФ за неделю увеличилось на 0,4% и составило 814,56 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

Источник: pixabay.com

«С 13 по 20 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 814,56 тысяч человек», - говорится в сообщении.

По данным министерства, рост является сезонным фактором и связан также с увеличением пособия по безработице с 2019 года. Отмечается, что годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в этот период, составляла 788,45 тысяч человек.

Отмечается, что рост безработицы зафиксирован в 49 регионах. Наибольшее увеличение наблюдалось в республиках Адыгея, Алтай, Северная Осетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Чечня, а также в Костромской, Курганской, Новгородской и Орловской областях.

«За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 29 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Севастополе, Санкт-Петербурге, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Камчатском, Ставропольском краях», - добавили в Минтруде.