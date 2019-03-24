В России и мире

В Союзном государстве предположили появление единой валюты

Государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что тема появления единой валюты двух стран — общего рубля — может обсуждаться в рамках рабочей группы по интеграции и решению спорных вопросов, пишут «Известия».

При этом Рапота заметил, что большая часть расчетов между Россией и Белоруссией происходят в рублях. Он уточнил, что это удобно бизнесу и является результатом развития отношений, а не исполнением указов «сверху».

Госсекретарь добавил, что Россия и Белоруссия могли бы усилить сотрудничество в экономике, социальной и военной сферах. Он рассказал, что на данный момент начались работы по вопросу отмены роуминга в двух странах, что будет очень выгодно потребителям.

По мнению Рапоты, Москва и Минск должны усиливать сотрудничество в вопросах экономики, социальной сферы, включая медицину, образование, культурные связи. Он также выделил, что в рамках формирования единого экономического пространства важными остаются вопросы создания единой транспортной и энергетической систем.