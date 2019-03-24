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Шнуров объяснил, почему решил распустить «Ленинград»

Фото: Анатолия Медведя

Музыкант Сергей Шнуров в интервью РБК заявил, что принял решение о проведении прощального тура «Ленинграда» и роспуске группы в связи с тем, что «эпоха застоя закончилась», а коллектив создавался для исполнения «музыки застоя».

«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, – то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену. (…) Я закрываю "Ленинград", потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», - сказал Шнуров.

Между тем, по его словам музыканта, через какое-то время он, возможно, снова соберет «Ленинград».

«Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», - отметил артист.

Как сообщалось ранее, 20 марта Шнуров объявил о проведении «прощального тура» Ленинграда. «Между сложными вещами я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - написал Шнуров на своей странице в Instagram.