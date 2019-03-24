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Вышедший из колонии националист Дацик избил своего 14-летнего сына

Полиция начала проверку после сообщений в СМИ о том, что вышедший из колонии в феврале националист Вячеслав Дацик избил своего 14-летнего сына в московском фитнес-клубе, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания рассказал, что семиклассник вместе с матерью пришел в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы, ссадины, кровоподтеки на шее, лице, груди и животе. Ребенка в присутствии матери опросили полицейские, он подтвердил, что травмы ему нанес отец.

Дацик прокомментировал порталу 78.ru информацию об избиении сына. По его словам, историю придумала его бывшая супруга, а сам боец только тренировал сына.

«Я его в спортзал водил, он боец будущий, я его тренировать буду», - сказал он изданию. Дацик считает, что его бывшая жена «испортила детей» и не воспитывает их.

Вячеслав Дацик (прозвище «Рыжий Тарзан») участвовал в боях без правил в супертяжелом весе. В 2007 году мужчину судили за несколько разбойных нападений на салоны сотовой связи. Его признали невменяемым и отправили лечиться.

В начале 2012 года суд в Петербурге приговорил Вячеслава Дацика к пяти годам лишения свободы за разбой. В 2016 году он досрочно вышел на свободу.

В мае того же года Дацик напал на подпольный петербуржский бордель, приведя работниц и их клиентов голыми в полицию. Его осудили 3,5 года колонии строго режима, однако в феврале 2019 года освободили.