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СПЧ проверит башкирскую больницу, где акушеров насмешили слова о высоких зарплатах

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Наталия Евдокимова намерена разобраться с «плачевной ситуацией» в перинатальном центре в Салавате, где заявление директора о высоких зарплатах вызвало смех у акушеров, сообщает «Интерфакс».

«По словам члена Совета, ситуация в перинатальном центре крайне плачевная и выхода из нее при условии продолжения существования в нынешней форме нет», - говорится в заявлении СПЧ по итогам посещения Евдокимовой центра.

Как сообщили в СПЧ, правозащитница запросила для более детального изучения учредительные и нормативные документы учреждения и договорилась о встрече с концессионерами для обсуждения дальнейшей судьбы центра.

Ранее в Интернете появилась запись ответа директора центра на вопрос о зарплатах: сотрудники рассмеялись и устроили ему овации.

Перинатальный центр ранее был родильным домом, потом его лишили статуса отдельного юридического лица, сделали подразделением городской больницы и после этого по концессионному соглашению передали бизнес-компании. К делу был привлечен инвестор, который пообещал вложить 300 миллионов рублей для переоснащения перинатального центра, сообщает СПЧ.

Евдокимова поинтересовалась у руководства учреждения, «как предполагалось в небольшом и небогатом городе "отбить" вложения бизнес-инвестора и еще получать прибыль». Правозащитница усомнилась в том, что за счет платных услуг, как предполагалось, это удалось бы сделать.

Кроме того, она спросила, какую зарплату получают сотрудники - ведь, поскольку заведение стало частным, на него не распространяются государственные гарантии о зарплате врачей, которая должна составлять не менее 200% от средней зарплаты по региону.

«Отвечая на вопрос относительно размера заработной платы, мне сначала сказали, что она составляет 58 тысяч рублей. Видимо, здесь как раз подогнали число под региональный уровень в плане выполнения майского указа. Сами же сотрудники говорили, что получают 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей», - рассказала Евдокимова.