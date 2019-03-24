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В 2018 году за коррупцию были уволены 1303 российских чиновника

26.03.2019 21:23|ПсковКомментариев: 0

В прошлом году 1303 российских чиновника, уличенных в коррупционных нарушениях, были уволены в связи с утратой доверия, сообщили в Генпрокуратуре России во вторник. В сообщении надзорного ведомства говорится, что в 2017 году за коррупцию был уволен 1251 чиновник.

Как сообщает «Интерфакс», в Генпрокуратуре уточнили, что основаниями для увольнения служат «такие грубые коррупционные правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов».

Например, по результатам рассмотрения представления Генпрокуратуры России в связи с утратой доверия освобожден от должности заместитель руководителя УФАС России по Санкт-Петербургу.

«В справках о своих доходах за последние несколько лет он не отражал сведения о наличии в собственности долей участия в коммерческих организациях, а также получение дохода от данных организаций в размере более 10 миллионов рублей», - подчеркивается в сообщении.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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