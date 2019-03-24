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В России и мире

ФСО задержала подозреваемых в краже кабеля правительственной связи около Кремля

26.03.2019 21:50|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и МВД задержали подозреваемых в краже части кабеля спецсвязи около Кремля, на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замначальника центра по связям с общественностью ФСО РФ Дениса Симонова.

«Злоумышленники задержаны с поличным. Один из них, пытаясь скрыться с места происшествия, прыгнул в реку, хотел переплыть Москву-реку, но его достали из реки и, учитывая температуру воды, фактически спасли», — цитирует издание Симонова.

Он пояснил, что инцидент произошел во время ремонтных работ, на функционировании средств правительственной связи случившееся не отразилось. Подозреваемых передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее РБК со ссылкой на собеседника передавало, что 25 марта полиция проверяла информацию о том, что неизвестные срезали кабель правительственной связи на площади Васильевский спуск. Правоохранители опросили сотрудников ООО «Пелискер», которые проводят капитальный ремонт моста.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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