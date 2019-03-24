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СК возбудил дело против бывшего министра Абызова

В отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» России Михаила Абызова возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Как сообщает «РИА Новости», бывшего чиновника заподозрили в создании преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

Деньги, полученные путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», в полном объеме вывели за рубеж.

По данным следствия, экс-министр действовал в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым.

Отмечается, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, сейчас с фигурантами дела работают следователи. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ.

Бывшему министру может грозить до 20 лет лишения свободы.