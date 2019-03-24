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ФАС начала проверку Booking.com из-за жалобы «Опоры России»

ФАС проверяет агрегатор Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства.

Как сообщили «Известиям» в службе, поводом для этого послужила жалоба бизнес-объединения «Опора России». Так, в организации утверждают, что агрегатор навязывает отелям невыгодные условия договора.

В частности, существует требование о паритете цен, согласно которому объект размещения не может установить стоимость номера на других сервисах онлайн-бронирования, включая собственные сайты, ниже, чем на Booking.com.

«Мы проводим тщательный анализ информации по данному заявлению, по завершении изучения материалов будут сделаны выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения в соответствии с законом о защите конкуренции», - сказал «Известиям» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В ФАС уточнили, что решение по этому вопросу будет принято через два месяца. Тем временем эксперты считают, что доказать нарушение со стороны сервиса будет проблематично. Скорее всего, служба ограничится предупреждением.