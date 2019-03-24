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Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви»

Кадр из фильма «Формула любви»

Умер актер Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский «Первый канал». Народному артисту республики было 87 лет.

Всесоюзную известность Мгалоблишвили получил, сыграв графа Калиостро в фильме «Формула любви» Марка Захарова. В последний раз он появлялся на экранах в сериале «Возмездие» 2011 года.

В 2001 году Мгалоблишвили в знак протеста отказался принять одну из высших государственных наград Грузии - «орден Чести».

Он заявил, что власти отняли у него достоинство, поскольку после нескольких десятков лет работы в ведущем театре страны «вынудили обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег».

Всего в фильмографии актера более 30 ролей. Он появлялся, в частности, в сериалах «Спецназ» и «Фаворский» и снялся в криминальной драме «Огарева, 6».