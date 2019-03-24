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Вышел тизер нового клипа «Rammstein»

В интернете появился тизер нового клипа культовой немецкой рок-группы «Rammstein». Об этом пишет «Российская газета. «Rammstein» выпустят долгожданный сингл послезавтра - 28 марта.

Источник: youtube.com

Он станет первым за долгие годы: «Mein Land» выходил в 2011-м, ещё через год синглом выпустили известный с 2001-го по альбому «Mutter хит Mein Herz Brennt», в котором также был ранее не издававшийся трек «Gib mir deine Augen».

Кроме того, в последние годы группа стала исполнять ещё одну песню, известную как «Ramm4», и представляющую собой дружеский трибьют самим себе и заодно гимну ГДР.

Ранее в сети появились найденные на «Spotify» неофициальный тизер и предполагаемая обложка сингла (оба - в духе «Rammstein» - весьма провокационные), получившего название «Deutschland».

Напомним, «Rammstein» выступят в Москве 29 июля. Концерт перенесен с арены «Динамо» на «Лужники». Ожидается, что группа представит новый альбом, записанный в Минске.