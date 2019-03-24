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Суд в Литве приговорил министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы

Окружной суд Вильнюса (Литва) заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человека. Об этом сообщает пишет «Лента.ру».

Источник: РИА «Новости»

Как сообщает «Интерфакс», слушания прошли по делу о беспорядках в Вильнюсе 13 января 1991 года. По версии генпрокуратуры Литвы, они стали следствием военной агрессии руководства СССР.

Напомним, 94-летний Дмитрий Язов обвиняется в создании в конце организованной военизированной группы с целью возвращения Литвы в состав СССР. По версии следствия, в группу, созданную в 1990 году, входили 160 военных и политиков. Бывший министр обороны при поддержке Компартии поручил разработать план захвата власти в прибалтийской республике, включающий захват органов госуправления, государственной прессы, в том числе Дома печати, и путей сообщений.