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Михаил Абызов назвал обвинения в хищении 4 млрд рублей попыткой давления на него

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, задержанный по делу о хищении 4 млрд руб., впервые прокомментировал обвинения в своей адрес. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения для Абызова.

Экс-чиновник считает, что следствие выбрало тяжелые статьи для обвинения с целью давления на него. Он уточнил, что только в зале суда ознакомился с материалами дела и увидел в них фактические ошибки: например, следствие называет его гендиректором группы Ru-Com, в то время как он был председателем совета директоров.

По словам Михаила Абызова, следователи считают, что он стал лидером преступной группы «на основании телефонного звонка» другому обвиняемому - президенту Новосибирской региональной Федерации самбо и одному из бывших руководителей группы Ru-Com Николаю Степанову. «Даже не ему, а его охраннику», - уточнил Абызов. Ранее он заявил, что отрицает обвинения в своей адрес.

https://pln-pskov.ru/allworld/340386.html

Как сообщает «Медуза», адвокаты Абызова попросили суд отпустить бывшего министра по делам «Открытого правительства» под залог в 1 миллиард рублей или поместить под домашний арест.

Защита заверила, что за него готовы поручиться: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший руководитель администрации президента Александр Волошин.

Следствие настаивает на аресте Абызова. Прокуратура это ходатайство поддержала.