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Российский мэр принял присягу под марш из «Звездных войн»

В Белгороде торжественная церемония инаугурации нового мэра города прошла под музыку из фильма «Звездные войны», сообщают СМИ. Марш зазвучал, когда заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова объявила о предоставлении Юрию Галдуну слова для принесения присяги.

Как стало известно, эту музыку для церемонии выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова. Позднее она объяснила произошедшее тем, что «хотели как лучше, а получилось как всегда». «Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины, и вот результат. Недосмотрели», - цитирует чиновницу Вести.ру.

Позже белгородские власти назвали произошедшее ошибкой звукооператора. «Управлением культуры администрации города был отобран фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова для включения на заседании сессии Белгородского городского Совета. Звукооператор ошибочно включил другую композицию», - сказали в пресс-службе администрации Белгорода.

Ранее председатель постоянной комиссии Белгородского горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления Оксана Владимирова рассказала ТАСС, что никто из присутствующих на церемонии не обратил внимание на то, что присяга мэра проходила под музыку из американского фильма.