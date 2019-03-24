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Суд арестовал бывшего министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., сообщают «Ведомости». Защита Абызова просила суд отпустить его под залог в 1 млрд руб., либо отправить под домашний арест - в его московскую квартиру или на дачу в Барвихе. Залог за бывшего министра был готов внести совладелец «Новапорта» Роман Троценко.

Михаилу Абызову не помогло поручительство восьми влиятельных друзей, в том числе Троценко, сопредседателя фонда «Сколково» и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса, заместителя председателя правления «ВЭБ.РФ» Натальи Тимаковой и члена совета директоров «Яндекса» Александра Волошина.

Экс-министр в ходе заседания заявил, что не признает вины, преступления не совершал, но готов сотрудничать со следствием. По мнению бывшего чиновника, следствие вменяет ему «тяжелые статьи» с целью давления. Он признался, что из-за расплывчатости формулировок не может в полной мере оценить обвинение.

Следователь настаивал на заключении под стражу, указывая на обширные связи бывшего министра, недвижимость за рубежом и несколько загранпаспортов.

Уголовное дело против Абызова было возбуждено 25 марта. 26 марта бывшего министра задержали. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокат Абызова Александр Аснис говорил ранее, что дело не носит политического характера. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», - отмечал он.