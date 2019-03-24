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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провели новое исследование смартфонов и составили рейтинг, в который добавили 25 новинок, протестированных в конце 2018 - начале 2019 годов.

Как пишет ТАСС, новые смартфоны, в том числе производства Xiaomi, Samsung, Oppo, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, были проверены по 229 параметрам качества и безопасности. Исследовались возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.

В ТОП-10 снова вошли телефоны Samsung, Apple и Huawei. Однако тройка лидеров рейтинга сменилась, ими стали Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Далее следуют Samsung Galaxy Note 9, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.

Эксперты выяснили, что в S10 улучшился сканер отпечатков пальцев, появилась возможность зарядить телефон до 50% за 30 минут, а также способность зарядить от него другие смартфоны. S10, S10+ и S10e успешно прошли тест на прочность и получили очень высокие баллы за качество связи, камеры и скорость процессора.

У смартфонов Samsung признаны лучшими качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость. По показателям качества фото- и видеосъемки шесть лидирующих строчек рейтинга занимают смартфоны Apple - iPhone XS Max на первом месте, iPhone XS - на втором, iPhone XR - на третьем. Далее идут iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Лидеры общего рейтинга S10+ и S10 и S10e по качеству камеры располагаются лишь на 7-м, 8-м и 10-м местах, а iPhone 5s все еще на 9-м.

Apple iPhone XS и XS Max провалили проверку на прочность, однако XR стал первым iPhone, который успешно справился с испытанием. После 100 оборотов в барабанной трубе на нем остались лишь небольшие царапины, рассказали эксперты.