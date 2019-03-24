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В странах Евросоюза с 2021 года запретят одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

Европейский парламент одобрил новое законодательство ЕС, запрещающее производство и продажу с 2021 года ряда пластиковых изделий одноразового использования. Как сообщает «Интерфакс», евродепутаты одобрили соглашение, достигнутое с Советом ЕС, подавляющим большинством голосов: 560 парламентариев проголосовали «за», 35 - «против», а 28 воздержались.

Европейский парламент опубликовал перечень запрещаемых с 2021 года изделий. Это пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

Кроме того, поставлена цель к 2029 году обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок. При этом к 2025 году, минимум, 25% пластиковых бутылок должны быть произведены из утилизированного сырья, а к 2030 году – 30%.

Евросоюз также поставил цель значительно усилить действие принципа «загрязнитель платит» путем повышения ответственности производителей.

Это, в частности, касается табачных изделий и рыболовных снастей. Так, за сбор утерянных в морях сетей должны будут платить их производители, а не рыбаки. Новое законодательство предусматривает обязательный этикетаж пластиковых товаров, касающийся негативных последствий для окружающей среды выбрасываемых на улицах сигарет с пластиковыми фильтрами, пластиковых стаканчиков, влажных и гигиенических салфеток.

Принятое Европарламентом решение в среду приветствовала в специальном заявлении Европейская комиссия, которая предложила эти дополнительные меры по защите окружающей среды.

«Сегодня мы сделали важный шаг по уменьшению засорения и загрязнения пластиком наших океанов и морей. Мы добились этого, мы можем это сделать. Европа устанавливает новые и амбициозные стандарты, прокладывая путь для остального мира», - приводятся в заявлении слова первого заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, ответственного за вопросы устойчивого развития.