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В России и мире

В России резко подскочили цены на авиабилеты

28.03.2019 11:58|ПсковКомментариев: 0

Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 7,5 процента с начала 2019 года. Об этом сказано в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, направленном вице-премьеру Максиму Акимову, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсант».

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.

По мнению авторов письма, на это повлиял 30% рост цен на горюче-смазочные материалы, а также увеличение расходов в аэропортах на каждый вылет.

Уточнятся, что государство еще не решило, каким способом будет устранять проблему резкого подорожания перелетов.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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