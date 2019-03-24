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В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году

ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в Хасавюртовском районе Республики Дагестан задержан член бандгруппы Вагабова, - сообщили в ФСБ. - Названная преступная группа причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры".

В ФСБ напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.

Задержанный доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

9 марта 2010 года террористки-смертницы устроили теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве. Тогда в результате двух взрывов погибли 39 человек, еще 128 пострадали. В рамках уголовного дела были установлены организаторы и исполнители терактов: Вагабов, Алиев, Магомеднабиев, Щащаев, Магомедов, Рабаданов, Исагаджиев. Все они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщали ранее в СК, в феврале 2010 года Вагабов сформировал и возглавил банду «Новокостекский джамаат» для совершения терактов в России. В нее вошли Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, Мурад Щащаев, Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева. Эти две девушки и стали смертницами.

В феврале 2013 года в ходе спецоперации в Дагестане был уничтожен последний из предполагаемых организаторов московских терактов - Гусен Магомедов, его ликвидировали сотрудники спецслужб в лесном массиве вблизи населенного пункта Кадыркент Сергокалинского района. По данным следствия, он лично сопровождал при проходе в метро смертницу, которая подорвала взрывное устройство на станции «Парк культуры».