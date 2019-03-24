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Белгородская чиновница уволилась после скандальной инаугурации мэра

В Белгороде руководитель управления культуры администрации города Людмила Грекова уволилась после того, как новый мэр принял присягу под музыку из «Звездных войн». Как сообщает ТАСС, об этом говорится на сайте органа местного самоуправления.

По информации СМИ, именно Грекова занималась организацией церемонии вступления в должность градоначальника. Она объяснила, что мелодию постарались подобрать современную, но не проверили, кто ее автор и где она звучала.

Напомним, в среду в интернете появилась запись с инаугурации мэра Белгорода Юрия Галдуна. На кадрах видно, как Галдуна приглашают на сцену, после чего играет саундтрек из саги «Звездные войны». Тем не менее новый глава города вышел с невозмутимым видом и произнес речь. Присутствующие также не обратили внимания на музыкальное сопровождение, очевидно, не узнав мелодию.

Однако в соцсетях видео вызвало большой резонанс. Уже вечером шутки на эту тему прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Это не первый случай, когда марш из киноэпопеи Джорджа Лукаса звучит на официальных мероприятиях. Так, губернатор Алтайского края Виктора Томенко 20 марта участвовал в открытии отремонтированного спортивного зала местного архитектурно-строительного колледжа. Когда Томенко вместе с министрами правительства региона прибыл на мероприятие, его поприветствовали маршем из «Звездных войн».