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Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов на территории региона

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты. Обладателям паспортов других государств отныне нельзя будет работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также заниматься научными исследованиями и разработками и вообще принимать участие в профессиональной научной и технической деятельности на территории Якутии, сообщает «Газета.ру».

Список видов работ, на которые теперь нельзя принимать трудовых мигрантов на территории Якутии, довольно обширен: это производство продуктов питания, напитков и одежды, перевозки пассажиров на общественном транспорте и на такси, перевозка грузов, преподавательская деятельность, оказание медицинских услуг.

«Всего главой установлен запрет на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, научной и технической деятельностью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг», — говорится на сайте правительства Якутии.

Этот указ — еще одна мера по ограничению притока трудовых мигрантов в регион, принятая местными властями. В информационном сообщении правительства Республики Саха напоминают, что в этом субъекте федерации уже установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов в России, а объемы квотирования иностранной рабочей силы снижаются год от года.

На решение главы республики Айсена Николаева уже отреагировал председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что указ идет вразрез с договором в рамках Евразийского экономического союза и российским законодательством и пообещал, что организация, представляющая интересы трудовых мигрантов, направит обращение к президенту России Владимиру Путину и попросит разобраться в ситуации.

«Люди, которые там работают, в каком-то смысле уже обосновались, адаптировались. Менять работу и место жительства сложно, — сказал Абдыганы Шакиров. — Тем более, таким семьям, которые из-за нехватки материальных средств, в кавычках, бродят по республике. Мы, конечно, будем обращаться, в первую очередь, к президенту. А потом все это должно решаться на межгосударственном уровне. Это очень щепетильный вопрос».