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Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота

Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе. Об этом сообщила в четверг прокуратура Хабаровского края.

«Суд приговорил горожанина к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», - говорится в сообщении на сайте.

Жителя Николаевска-на-Амуре признали виновным в жестоком обращении с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией.

Установлено, что зимой текущего года осужденный убил кота на балконе своей квартиры. Свидетелями произошедшего стали прохожие, в том числе и дети, которые сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили видео в соцсети. Видео позже стало предметом проверки, по результатам которой возбудили дело.