Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Трэш и трепет!
Сначала сделай, а потом критикуй!
Сами виноваты!
Скандалы, интриги, расследования
Псковичи о «Несвятых святых»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувство обманутого налогоплательщика
 
 
 
ещё В России и мире 24.03.2019 20:375 СМИ: российские военные высадились в Венесуэле 28.03.2019 16:281 «Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства 28.03.2019 15:300 Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов на территории региона 28.03.2019 15:031 Белгородская чиновница уволилась после скандальной инаугурации мэра 28.03.2019 14:490 В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году 28.03.2019 12:111 Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта
 
 
 
Самое популярное 25.03.2019 11:094 С 4 апреля изменяется порядок приема граждан, обратившихся для замены водительского удостоверения 26.03.2019 11:018 Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика? 26.03.2019 15:582 Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру 25.03.2019 16:543 Грязные, злые, голодные 26.03.2019 14:221 Весна в Пскове начнется уже в эти выходные
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства

28.03.2019 16:28|ПсковКомментариев: 1

Получить в пользование участок земли на Дальнем Востоке теперь могут не только граждане России, но и иностранцы, и люди без гражданства. Для этого им необходимо участвовать в программе добровольного переселения соотечественников, сообщает РБК.

В силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства. Чтобы воспользоваться возможностями этого проекта, им достаточно будет стать участниками государственной программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом, получить «дальневосточный гектар» переселенцы из-за рубежа с сегодняшнего дня могут еще до оформления гражданства.

Соответствующий документ президент России Владимир Путин одобрил в декабре прошлого года. В том же месяце его в третьем, окончательном, чтении поддержали в Госдуме.

Подобная мера, как указывалось в сообщении Минвостокразвития, направлена на стабилизацию численности населения на стратегически важных для России территориях. Сначала участники программы получат землю в безвозмездное пользование, а после получения российского гражданства — в собственность, указывали в ведомстве.

Механизм бесплатного предоставления земельного участка людям, только планирующим получение гражданства России, начинает работать впервые в истории, заметил в беседе с журналистами гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. По его данным, чтобы подать заявление на получение «дальневосточного гектара» переселенцам нужно будет получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации России. «Процедура подачи заявления на «дальневосточный гектар» простая и быстрая: все происходит через интернет», - указал эксперт (цитата по «РИА Новости»).

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на нее в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, из них было удовлетворено​ около 4,8 тыс. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в феврале прошлого года отмечал, что выделяемой государством помощи переселенцам на Дальний Восток недостаточно. При этом оценить расходы федерального бюджета на такую поддержку он тогда затруднился.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1863 человека
28.03.2019, 17:120 Депутаты регионального парламента отклонили закон о послаблениях для проштрафившихся водителей 28.03.2019, 16:560 Порхович получил 240 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде 28.03.2019, 16:331 Депутаты Псковского областного Собрания изменили порядок внесения наказов избирателей 28.03.2019, 16:281 «Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
28.03.2019, 16:201 Механизм ротации государственных гражданских служащих усовершенствуют в Псковской области 28.03.2019, 16:190 Идея въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам утопическая - эксперт 28.03.2019, 16:170 В Псковской области принят закон, который позволит многодетным семьям меньше платить за вывоз мусора 28.03.2019, 16:100 В Пскове завершился фестиваль природоохранных акций «Дорога добра»
28.03.2019, 16:050 В Псковской области принят закон «О реализации переданных полномочий РФ по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки» 28.03.2019, 15:550 Когда лучше начинать реабилитацию при замене сустава - советы доктора 28.03.2019, 15:420 Естественные и точные науки популярны среди псковских старшеклассников, выяснили в ПсковГУ 28.03.2019, 15:351 «Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси
28.03.2019, 15:300 Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов на территории региона 28.03.2019, 15:280 Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с главным судебным приставом России 28.03.2019, 15:231 Все нестационарные объекты на территории Финского парка должны быть демонтированы - Елена Яковлева 28.03.2019, 15:110 Жителей одного из Карибских островов задержали недалеко от границы в Псковской области
28.03.2019, 15:071 Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев 28.03.2019, 15:031 Белгородская чиновница уволилась после скандальной инаугурации мэра 28.03.2019, 15:030 В Псковской области принят новый закон «О профилактике правонарушений в Псковской области» 28.03.2019, 15:010 ГИБДД с 7 апреля будет согласовывать программы обучения в автошколах
28.03.2019, 14:570 Смотровая площадка Власьевской башни будет работать с 28 по 31 марта 28.03.2019, 14:560 Псковские школьники повторили правила электробезопасности 28.03.2019, 14:560 Депутаты регионального парламента утвердили новые полномочия органа охраны объектов культурного наследия в Псковской области 28.03.2019, 14:513 УМВД России по Псковской области будет повышать эффективность работы службы участковых
28.03.2019, 14:490 В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году 28.03.2019, 14:494 Фотофакт: ПДД и ПГД 28.03.2019, 14:450 Полистовский заповедник приглашает волонтеров 28.03.2019, 14:440 Центр поддержки малого и среднего бизнеса по решению суда вернет в бюджет Псковской области 10 млн рублей
28.03.2019, 14:270 Свыше 192 млн рублей штрафов выписано в Псковской области в 2018 году на основе данных системы автофиксации нарушений ПДД 28.03.2019, 14:270 Оповещать об истечении срока хранения оружия посредством СМС предложил депутат Валерий Василевский 28.03.2019, 14:260 Свыше 1600 правонарушений выявлено благодаря 84 камерам видеонаблюдения в Пскове 28.03.2019, 14:260 Международный турнир по хоккею пройдет в Пскове
28.03.2019, 14:170 Восемь фактов получения взяток на общую сумму в 1,9 млн рублей выявлено в 2018 году в Псковской области 28.03.2019, 14:140 Чаще всего в прошлом году в Псковской области похищали деньги, телефоны и бытовую технику 28.03.2019, 14:120 Серию контрольных закупок алкоголя в неустановленное время проведут псковские либерал-демократы 28.03.2019, 14:110 В Псковской области стали реже убивать, но чаще грабить
28.03.2019, 14:080 147 килограммов некачественных хлебобулочных изделий изъято Роспотребнадзором из оборота в Псковской области 28.03.2019, 14:060 Количество «бытовых» преступлений в Псковской области сократилось на 7,7% 28.03.2019, 14:040 По решению Михаила Ведерникова будет учреждена региональная премия имени Кикоина за достижения в изучении физики 28.03.2019, 14:010 Каждое второе преступление в Псковской области совершается пьяными, каждый 20-й преступник - подросток
28.03.2019, 13:570 «ТВ ПсковГУ»: Зачем школьники решили стать студентами на один день? 28.03.2019, 13:501 Количество преступлений в Псковской области сокращается, а их раскрываемость растет - Юрий Инстранкин 28.03.2019, 13:480 От нательной рубахи до кокошника - в Берлине открывают выставку русского костюма, созданную в «Михайловском» 28.03.2019, 13:410 В Острове сироту обеспечили благоустроенным жильем после вмешательства прокурора
28.03.2019, 13:380 В Псковской области пресечены попытки незаконного ввоза фруктов в ручной клади 28.03.2019, 13:2812 Ульяна Михайлова об общественном резонансе вокруг строительства завода «Титан-Полимер»: Когда человек чего-то не понимает, он говорит - нет 28.03.2019, 13:216 Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» 28.03.2019, 13:150 В Пушкиногорском районе безработный мужчина похитил запчасти от сельхозтехники на 85 тыс. рублей
28.03.2019, 13:157 Если мы вынудим «Титан-Полимер» уйти из Псковской области, наш инвестиционный климат будет испорчен - Александр Котов 28.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 28.03.2019, 13:024 Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! 28.03.2019, 12:590 Аквапарк «Акваполис» приглашает детей весело провести каникулы
28.03.2019, 12:570 Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году 28.03.2019, 12:540 Следов хищников не обнаружено - чиновник ответил пожаловавшемуся на нападения волков жителю Опочецкого района 28.03.2019, 12:390 В островской организации выявлены нарушения в сфере оборота оружия 28.03.2019, 12:341 ПЛН-ТВ: Надо ли переводить стрелки?
28.03.2019, 12:325 Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко 28.03.2019, 12:300 Юнармейцы Великих Лук выиграли путевки в Международный детский центр «Артек» 28.03.2019, 12:293 Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области 28.03.2019, 12:290 Депутат из Острова скрыл доходы в размере 2,8 млн рублей
28.03.2019, 12:270 Президент НИЦ «Курчатовский институт»: Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект 28.03.2019, 12:220 1 апреля откроется выставка фотографий псковского студента «Птицы нашего города» 28.03.2019, 12:180 В Великолукском районе загрязняющую среду компанию «ВСГЦ» оштрафовали на 100 тысяч рублей 28.03.2019, 12:165 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами
28.03.2019, 12:150 В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители 28.03.2019, 12:133 Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер» 28.03.2019, 12:111 Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта 28.03.2019, 12:060 Клиентская служба ПФР на Октябрьском проспекте с 1 апреля не будет осуществлять прием граждан
28.03.2019, 11:591 В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин в сельской местности 28.03.2019, 11:590 В Великих Луках несовершеннолетнему продали пиво 28.03.2019, 11:580 «Сообразим на троих»: Развитие ситуации вокруг строительства завода «Титан-Полимер» в «Моглино» 28.03.2019, 11:580 В России резко подскочили цены на авиабилеты
28.03.2019, 11:572 Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева 28.03.2019, 11:550 Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки 28.03.2019, 11:540 Михаил Ведерников надеется, что Кикоинские чтения мотивируют псковичей заняться наукой 28.03.2019, 11:450 Великолукская пенсионерка стала жертвой  «специалиста коммунальных служб»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.