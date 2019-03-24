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Обнаружен крадущий деньги вирус для Android

28.03.2019 21:59|ПсковКомментариев: 0

Киберпреступники активно используют Android-троян Gustuff, который нацелен на клиентов международных банков, пользователей мобильных криптокошельков, платежных систем и мессенджеров. Как сообщает «Лента.ру», его обнаружили специалисты компании Group-IB.

Gustuff используется для вывода криптовалюты со счетов пользователей. Заражение смартфонов на Android происходит через СМС с вредоносными ссылками.

Жертвами вируса стали пользователи 32 приложений для хранения криптовалют и клиенты более 100 банков. Анализ показал, что под угрозой находятся пользователи мобильных приложений крупнейших банков и криптокошельков.

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В текущей версии вирус также нацелен на юзеров приложений онлайн-магазинов, платежных систем и мессенджеров. Среди них — PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi.

Троян научился показывать фейковые push-уведомления. При переходе пользователь видит загруженное с сервера фишинговое окно. Жертва сама вводит данные банковской карты или криптокошелька.

Сообщается, что автором вируса является русскоязычный киберпреступник, однако Gustuff «работает» исключительно на международных рынках.

Ранее сообщалось, что в популярном мобильном браузере для Android UC Browser обнаружили уязвимость, которая позволяет загружать вредоносный код. По данным экспертов, каждому установившему программу угрожает потенциальная опасность.

Источник: Псковская Лента Новостей
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